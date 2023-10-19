هل تستطيع إسرائيل تدمير حماس؟

ومضت قائلة إن "التحدي الأصعب هو أن لدى حماس دروعًا بشرية؛ ما يضع إسرائيل في موقف لم تعرفه من قبل، ومن ثم عليها أن تبذل قصارى جهدها لمنع إصابتهم وإعادتهم سالمين.

واستبعدت أن يكون سير العمليات البرية المرتقبة على غرار حرب حزيران/ يونيو 67، أي خاطفة وسريعة. وقالت إن العملية البرية في غزة "ستكون طويلة وبكلفة عالية"، مقدرة أن حماس أيضًا "لن تختفي من الوجود في نهاية تلك الحرب، ولكنها ستضعف بشكل كبير، ولن تستطيع بعدها أن تشكل خطرًا على إسرائيل أو السيطرة على القطاع".

ودعت الصحيفة، إلى ضرورة أن تشمل العمليات البرية أيضًا القضاء على حركة "الجهاد الإسلامي" التي رأت أنها لا تقل خطورة عن حماس.

نتنياهو عزز قوة حماس

وذكَّرت الصحيفة بأن رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت، وقائد المنطقة الجنوبية في حينه يوآف غالانت (وزير الدفاع الحالي) أيدا استمرار عملية "الرصاص المصوب" في حينها، بينما فضَّل وزير الدفاع وقتها إيهود باراك ومعه رئيس هيئة الأركان العامة غابي أشكنازي، التوقف، ونجحا في فرض رأيهما.

وتجدر الإشارة إلى أن بنيامين نتنياهو كان يتولى زعامة المعارضة إبان حرب "الرصاص المصبوب"، ووقتها عقد مؤتمرًا صحفيًّا شن خلاله هجومًا على حكومة أولمرت، وتعهد بالقضاء على حماس لو أصبح رئيسًا للوزراء.

الصحيفة أشارت إلى أنه منذ صعود نتنياهو إلى السلطة في عام 2009، لولايات متقطعة، وحتى السنوات التي أعقبت هذا التاريخ، تحولت السياسات التي ينتهجها نتنياهو "من قناعته بضرورة إسقاط حماس إلى رؤيته القائمة على أن حماس تعد كنزًا بالنسبة لإسرائيل".

عواقب وخيمة

وأضافت أنه "في بعض الحالات، اكتفت إسرائيل بمواجهات مع حركة (الجهاد الإسلامي) فقط، ورأت أن بقاء حماس على الحياد يعد إنجازًا في حد ذاته".

وذهبت الصحيفة إلى أنه منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2011، حققت حماس إنجازات كبيرة حين أطلقت حكومة نتنياهو سراح 1027 أسيرًا فلسطينيًّا ضمن صفقة الجندي المختطف جلعاد شاليط، وكان من بين المفرج عنهم يحيى السنوار.