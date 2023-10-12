أخطاء ارتكبتها إسرائيل بغزة.. هل ينجح نزع السلاح والتهجير بتداركها؟
لا شكّ، أن إسرائيل ارتكبت أخطاء بغزة. ليس فقط بالحروب المتكررة التي شنَّتها على القطاع، وسبّبت نقمة السكان عليها؛ ليتبنوا رؤية حماس وتعاطفهم معها، بل تعدّى الأمر ذلك، حين انسحبت من القطاع فجأة وأنهت احتلاله.
انسحاب مفاجئ
في عام 2005 انسحبت إسرائيل فجأة من القطاع الذي كانت تحتله، بعد معركة "أيام الغضب" التي فشلت إسرائيل فيها، دون نزع سلاح المقاومة الفلسطينية. كان القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية محل جدل في الأوساط المحلية والعالمية، لكن إسرائيل اختارت فرض حصار على القطاع، أشدّ بقاع الأراضي الفلسطينية سخونة.
"خطة فك الارتباط أحادية الجانب" هي الاسم الذي اختارته الحكومة الإسرائيلية للخطة التي قامت بتنفيذها.
لم تستمع الحكومة الإسرائيلية، آنذاك، للدعوات الداخلية والدولية، بتصحيح هذا القرار، عادّةً أن "أيام الغضب" كلفت إسرائيل الكثير من الخسائر.
نزع السلاح
أكثر ما جعل القرار الإسرائيلي، مثار جدل، هو عدم نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، الآخذ بالتكاثر عبر تزويد أطراف دولية مساندة للفصائل المسلحة، والتهريب، وأيضًا بالتصنيع المحلي في غزة.
حروب متكررة
عملت إسرائيل، بأقل استفزاز من الفصائل، على الرد المبالغ فيه، الذي لا يتناسب مع حجم الحدث، وهو لم يكن يتجاوز إطلاق الفصائل صواريخ أثرها يكاد يكون غير مذكور.
أطنان من المتفجرات الإسرائيلية، قنابل فسفورية، ضحايا بالآلاف، هكذا كسبت حركتا حماس والجهاد الإسلامي تعاطفًا مع رؤيتهما المبنية على أن الحل يكمن بالمقاومة المسلحة، وشن الهجمات.
لم تنجح آلاف الضحايا، وقنابل الفسفور، وأطنان المتفجرات، بردع غزة، عن هجمات فصائلها. لكن ولّدت سخطًا في القطاع كان مدعاةً للانتقام.
الجدار والقبة الحديدية
كلّف الجدار الإسرائيلي والقبة الحديدية؛ لمنع التسلل إلى مستوطنات غلاف غزّة، مليارات من أموال دافعي الضرائب في إسرائيل. ولم تنجح عقلية القلعة، والسد المنيع، والدليل هنا "طوفان الأقصى".
أثارت الأموال الطائلة التي صُرفت على الجدار، سخطًا في الشارع الإسرائيلي، بعد عملية "طوفان الأقصى التي كلّفت إسرائيل خسائر بشرية ومادية، لم يتضح بعد، إن تجاوزت كلفة الجدار والقبة.
"هجوم حماس"
لم تستطع إسرائيل بسدها "الجدار والقبة الحديدية" أن تمنع هجوم حماس، بعد أخطائها التي تفكّر بتداركها الآن، عبر الدخول العسكري برًّا إلى غزة.
ينصبُّ التفكير الإسرائيلي، الآن، على الخسائر التي يمكن أن يُحدثها هذا الهجوم البري المحتمل، لإعادة احتلال القطاع، وحل معضلة إسرائيل فيه، عبر نزع سلاح حركات المقاومة، والتفكير أيضًا بتهجير سكانه إلى سيناء، كما ألمح بعض قادة إسرائيل .
جابهت مصر هذه الفكرة بالإشارة على لسان رئيسها عبدالفتاح السيسي، إلى أن بلاده لا تقبل أن يكون الحل على حساب أطراف أخرى.
فشلت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية بالتنبؤ بـ"هجوم حماس"، في رأي الكثيرين. زاد الفشل الاستخباري، حيرة إسرائيل من الخسائر المحتملة، وما ينتظر جيشها عند دخول القطاع من مفاجآت جديدة قد تحدث.