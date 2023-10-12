أخطاء ارتكبتها إسرائيل بغزة.. هل ينجح نزع السلاح والتهجير بتداركها؟

لا شكّ، أن إسرائيل ارتكبت أخطاء بغزة. ليس فقط بالحروب المتكررة التي شنَّتها على القطاع، وسبّبت نقمة السكان عليها؛ ليتبنوا رؤية حماس وتعاطفهم معها، بل تعدّى الأمر ذلك، حين انسحبت من القطاع فجأة وأنهت احتلاله.

انسحاب مفاجئ

في عام 2005 انسحبت إسرائيل فجأة من القطاع الذي كانت تحتله، بعد معركة "أيام الغضب" التي فشلت إسرائيل فيها، دون نزع سلاح المقاومة الفلسطينية. كان القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية محل جدل في الأوساط المحلية والعالمية، لكن إسرائيل اختارت فرض حصار على القطاع، أشدّ بقاع الأراضي الفلسطينية سخونة.

"خطة فك الارتباط أحادية الجانب" هي الاسم الذي اختارته الحكومة الإسرائيلية للخطة التي قامت بتنفيذها.

لم تستمع الحكومة الإسرائيلية، آنذاك، للدعوات الداخلية والدولية، بتصحيح هذا القرار، عادّةً أن "أيام الغضب" كلفت إسرائيل الكثير من الخسائر.

نزع السلاح

أكثر ما جعل القرار الإسرائيلي، مثار جدل، هو عدم نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، الآخذ بالتكاثر عبر تزويد أطراف دولية مساندة للفصائل المسلحة، والتهريب، وأيضًا بالتصنيع المحلي في غزة.