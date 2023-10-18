قتلى وإصابات في غارة إسرائيلية على مخيم النصيرات.. آخر تطورات حرب غزة

لا تزل تداعيات الاستهداف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني الكائن بحي الزيتون في غزة، أثناء تواجد آلاف المواطنين النازحين الذين لجؤوا إليه، بعد أن دُمّرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن، مستمرة، فيما أعلن التلفزيون الفلسطيني مقتل 46 شخصا في سلسلة غارات جديدة على عدة مناطق في القطاع صباح اليوم الأربعاء.

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