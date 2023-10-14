حماس تعلن مقتل 9 أسرى في القصف الإسرائيلي على غزة

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة "حماس"، مقتل 9 أسرى جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الكتائب، في بيان، إن من بين الأسرى المقتولين 4 أجانب.

وكانت حماس أعلنت، الإثنين الماضي، مقتل 4 من الأسرى جراء القصف الإسرائيلي على القطاع.

وتقدر إسرائيل عدد الأسرى والمفقودين في غزة بما يتجاوز المئة، حسبما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، إلا أن الحركة تقول إن العدد أكبر بكثير.

وأسر أولئك خلال عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حماس على إسرائيل، يوم السبت الماضي، وأسفرت عن مقتل أكثر من 1300 إسرائيلي، وإصابة ما يزيد على 3 آلاف آخرين.

وذكرت دول غربية، بينها الولايات المتحدة وفرنسا، أن عدداً من مواطنيها بين الأسرى.