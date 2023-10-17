الهجوم البري والأزمة الإنسانية.. أبرز ملفات بايدن خلال زيارته لإسرائيل‎

وسيتوجه بايدن بعد ذلك إلى العاصمة الأردنية عمان، لإجراء محادثات حول تسريع وتيرة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وسيجتمع بايدن في عمان مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس، الذي لطالما اعترض على ما تقوم به حماس، حيث تمارس حركة فتح التي يرأسها حكمًا ذاتيًّا محدودًا في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

وهذه هي الزيارة الثانية التي يقوم بها بايدن إلى منطقة حرب هذا العام، بعد أن زار أوكرانيا في فبراير/ شباط الماضي، لكن هذه الزيارة تنطوي على بعض المخاطر.

ويسعى بايدن من زيارته إلى إظهار التضامن الأمريكي مع نتنياهو، بينما يحاول تجنب حرب إقليمية أوسع تشمل إيران وحليفتها ميليشيا حزب الله اللبنانية وسوريا.

ونشرت الولايات المتحدة مجموعة حاملة طائرات هجومية في شرق البحر المتوسط في استعراض للقوة دعمًا لإسرائيل، وهناك مجموعة حاملة طائرات أخرى في الطريق.

ويريد بايدن أيضًا تجنب وقوع كارثة إنسانية في غزة، حيث تقول السلطات إن أكثر من 2800 شخص قتلوا بالفعل في القصف الإسرائيلي منذ الأسبوع الماضي.