الهجوم البري والأزمة الإنسانية.. أبرز ملفات بايدن خلال زيارته لإسرائيل
يغادر الرئيس الأمريكي جو بايدن بلاده، اليوم الثلاثاء، في زيارة سريعة إلى إسرائيل والأردن، للاطلاع على آخر مستجدات أهداف الحرب الإسرائيلية والمعركة البرية الوشيكة مع مسلحي حركة حماس، ولتأكيد ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة.
ومن المتوقع أن يقضي بايدن بعض الوقت غدًا الأربعاء في تل أبيب لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين، في وقت تستعد فيه إسرائيل لشن هجوم بري تهدف من خلاله إلى القضاء على مسلحي حماس في غزة، الذين قتلوا 1300 شخص خلال هجومهم على بلدات جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وسيتوجه بايدن بعد ذلك إلى العاصمة الأردنية عمان، لإجراء محادثات حول تسريع وتيرة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وسيجتمع بايدن في عمان مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس، الذي لطالما اعترض على ما تقوم به حماس، حيث تمارس حركة فتح التي يرأسها حكمًا ذاتيًّا محدودًا في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.
وهذه هي الزيارة الثانية التي يقوم بها بايدن إلى منطقة حرب هذا العام، بعد أن زار أوكرانيا في فبراير/ شباط الماضي، لكن هذه الزيارة تنطوي على بعض المخاطر.
ويسعى بايدن من زيارته إلى إظهار التضامن الأمريكي مع نتنياهو، بينما يحاول تجنب حرب إقليمية أوسع تشمل إيران وحليفتها ميليشيا حزب الله اللبنانية وسوريا.
ونشرت الولايات المتحدة مجموعة حاملة طائرات هجومية في شرق البحر المتوسط في استعراض للقوة دعمًا لإسرائيل، وهناك مجموعة حاملة طائرات أخرى في الطريق.
ويريد بايدن أيضًا تجنب وقوع كارثة إنسانية في غزة، حيث تقول السلطات إن أكثر من 2800 شخص قتلوا بالفعل في القصف الإسرائيلي منذ الأسبوع الماضي.
ولا تزال مئات الأطنان من المساعدات المقدمة من بضع دول عالقة في شبه جزيرة سيناء في مصر منذ أيام، انتظارًا للتوصل إلى اتفاق لإيصالها بشكل آمن إلى غزة، وإجلاء بعض حاملي جوازات السفر الأجنبية عبر معبر رفح.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي: "سيوضح الرئيس بايدن أننا نريد مواصلة العمل مع جميع شركائنا في المنطقة، ومنهم إسرائيل، لإدخال المساعدات الإنسانية وتوفير نوع من الممر الآمن لخروج المدنيين".
ووحد بايدن ونتنياهو جهودهما بعد أن أجبرتهما الحرب على الشراكة، رغم الخلافات السياسية العميقة حول المسار الأمثل للمضي قدمًا في الشرق الأوسط.
وقدم بايدن دعمًا كاملًا لإسرائيل، بينما شدد على ضرورة تجنب حدوث أزمة إنسانية ضخمة في غزة.
ومن شأن اجتماع بايدن ونتنياهو وجهًا لوجه، أن يسمح للرئيس الأمريكي بطرح مخاوفه والخطوط الحمراء المحتملة في الغزو القادم لغزة.
وأجرى بايدن ونتنياهو بضع مكالمات هاتفية منذ الهجمات التي شنها مسلحو حماس قبل عشرة أيام.
كما سيجري اطلاع بايدن على أعداد الأشخاص الذين تحتجزهم حماس.
وتقول وزارة الخارجية الأمريكية إن 29 مواطنًا أمريكيًّا قُتلوا في هجمات حماس على إسرائيل، ولا يزال مصير 15 مواطنًا وشخصًا كانوا يحملون إقامة قانونية ودائمة، غير معلوم.
وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في إفادة للصحفيين بعد محادثات استمرت لساعات مع حكومة الطوارئ الإسرائيلية في تل أبيب، إن بايدن سيوضح أن "إسرائيل تتمتع بحق –بل بواجب– الدفاع عن شعبها ضد حماس والإرهابيين الآخرين ومنع وقوع هجمات مستقبلية".
وأضاف أن إسرائيل ستطلع بايدن على أهدافها وإستراتيجيتها في الحرب، وسبل تنفيذ العمليات "بطريقة تقلل من الخسائر في صفوف المدنيين، وتسمح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة بطريقة لا تستفيد منها حماس".
وذكر بلينكن أن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على وضع خطة من شأنها إتاحة إيصال المساعدات الإنسانية المقدمة من الدول المانحة والمنظمات متعددة الأطراف إلى المدنيين في غزة.