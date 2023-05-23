تركيا تعتقل شبكة تجسس للموساد ترصد أهدافا إيرانية
اعتقلت السلطات التركية 11 عنصرا من شبكة تجسس تابعة للموساد الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، كانوا يتابعون أهدافا إيرانية.
وبحسب موقع "واللا" العبري، نقلا عن تقارير نشرتها وسائل إعلام تركية، خططت الخلية للتجسس على شركة إيرانية و23 شخصًا لهم علاقات تجارية مع إيران في تركيا. وتم الكشف عن الخلية من قبل المخابرات التركية والنيابة العامة في إسطنبول، التي كانت تتابعها منذ عام ونصف العام.
كما أفادت الأنباء أن الموساد أجرى اتصالات مع رئيس الخلية المزعوم، سلتسيوق كوتسيوكيا، من خلال عنصر عسكري منفي عضو في حركة الداعية فتح الله غولن المعارض للرئيس رجب طيب أردوغان.
ونُشر التقرير الخاص بإغلاق الشبكة قبل أيام من الجولة الحاسمة للانتخابات الرئاسية في البلاد ، والتي يأمل أردوغان في نهايتها في مواصلة حكمه الذي دام عقدين.
ويأتي توقيت القبض على شبكة التجسس الإسرائيلية، قبل أيام من الجولة الحاسمة للانتخابات الرئاسية في تركيا، والتي يأمل أردوغان في نهايتها مواصلة حكمه الذي دام لمدة عقدين.
وفي السنوات الأخيرة، نشرت سلسلة تقارير في تركيا عن اكتشاف خلايا تجسس للموساد تعمل على أراضيها، على الرغم من تطبيع العلاقات بين أنقرة وتل أبيب بعد سنوات من الانفصال.
وفي الوقت نفسه، أدى التعاون بين الموساد وأجهزة المخابرات التركية إلى إحباط العديد من الهجمات الإرهابية التي خططت لها إيران ضد مواطنين وأهداف إسرائيلية، من بينها ما حدث في صيف العام الماضي.