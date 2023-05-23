تركيا تعتقل شبكة تجسس للموساد ترصد أهدافا إيرانية

ونُشر التقرير الخاص بإغلاق الشبكة قبل أيام من الجولة الحاسمة للانتخابات الرئاسية في البلاد ، والتي يأمل أردوغان في نهايتها في مواصلة حكمه الذي دام عقدين.

ويأتي توقيت القبض على شبكة التجسس الإسرائيلية، قبل أيام من الجولة الحاسمة للانتخابات الرئاسية في تركيا، والتي يأمل أردوغان في نهايتها مواصلة حكمه الذي دام لمدة عقدين.

وفي السنوات الأخيرة، نشرت سلسلة تقارير في تركيا عن اكتشاف خلايا تجسس للموساد تعمل على أراضيها، على الرغم من تطبيع العلاقات بين أنقرة وتل أبيب بعد سنوات من الانفصال.

وفي الوقت نفسه، أدى التعاون بين الموساد وأجهزة المخابرات التركية إلى إحباط العديد من الهجمات الإرهابية التي خططت لها إيران ضد مواطنين وأهداف إسرائيلية، من بينها ما حدث في صيف العام الماضي.