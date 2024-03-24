"شديد الخطورة".. تحذير إيطالي من اقتراح ماكرون بإرسال قوات إلى أوكرانيا

وصف نائب رئيسة الوزراء الإيطالية وزير البنية التحتية ماتيو سالفيني، اقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال الشهر الماضي إرسال قوات إلى أوكرانيا، بأنه "شديد الخطورة، وفيه إفراط وغير متوازن".

وقال سالفيني زعيم حزب الرابطة اليميني والمنضم للائتلاف الحكومي الذي ترأسه جورجيا ميلوني خلال تجمّع انتخابي، عن اقتراح ماكرون خلال الشهر الماضي إرسال قوات إلى أوكرانيا، "أعتقد أن الرئيس ماكرون بكلماته، يشكّل خطرًا على بلدنا وقارتنا"، بحسب فرانس برس.

وأضاف: "المشكلة لا تكمن في الأمهات والآباء، بل في دعاة حرب على غرار ماكرون يتحدّثون عن الحرب وكأن لا مشكلة حاليًًا". وتابع: "لا أريد أن نترك لأولادنا قارة تستعد للدخول في حرب عالمية ثالثة".