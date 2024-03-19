السويد تُوقف وزيرًا عراقيًا سابقًا بشبهة الاحتيال

أوقفت السلطات في ستوكهولم وزير الدفاع العراقي السابق نجاح الشمري لفترة وجيزة لدى وصوله إلى السويد، بشبهة تورطه في عمليات احتيال متعلقة بالمعونة الاجتماعية، وفق ما أعلنه، اليوم الثلاثاء، المدعي العام المكلف بالملف ينس نيلسون.

وقال نيلسون لوكالة "فرانس برس"، إن الشمري أُوقف، الإثنين، في مطار أرلاندا في العاصمة السويدية، لكن لم يتم إيداعه السجن بعدما اتفق الادعاء العام مع محامي الوزير السابق، على أن يحضر موكله لاحقًا لاستجوابه.

وأشار نيلسون إلى أن الشمري "يُشتبه في قيامه بأعمال الاحتيال والاحتيال المشدد على المساعدات الاجتماعية".