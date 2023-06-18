وزيرعراقي يثير الجدل بطريقة تصرفه مع أحد المواطنين (فيديو)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مثيرا للجدل يظهر فيه أحد وزراء العراق وهو ينادي على مواطن عراقي ستيني، خلال زيارة مفاجئة للوزير إلى محافظة كركوك شمال العراق.
وأظهر الفيديو وزير التجارة العراقي أثير الغريري وهو يقول للمواطن: «إيش عندك، تعال تعال يمي. عيب، جيبلي ياه»، وذلك بعد أن كان المواطن يشتكي من تأخر الدوائر التابعة لوزارة التجارة في إنجاز معاملته.
وانهالت التعليقات السلبية على الوزير ووصفته بأنه "متعال وفوقي"، فغردت الشيماء عبر حسابها على "تويتر"، "شنو هذا الأسلوب الفوقي والمتعالي ويه المواطن، ما يخجلون".
وأضاف منصور ريسان: "التفاهم بهذه الطريقة! إذا يريد شغله منه شلون يتعامل معاه"، وغردت رنا الشمري: " هل هذا أسلوب وزير بخدمة الشعب !!! كان هو ذهب للمواطن".
وقال عبدالله العطية: "الشيب تارس راسه ووجهه… هيج يصير التعامل وياااه عالأقل ابتسامة خفيفة !! سمعه كلام طيب !!!".
ويرى سرمند عبدالله: "هناك تعديل وزاري ويجب شمول هذا الوزير بالتعديل نتيجة هذا الأسلوب المتعالي مع المواطن ويجب أن يشمل القرار إصدار عقوبة إدارية بحق الرجل الذي يقف بجانب الوزير والذي تبرع بالهجوم على المواطن لغرض إرضاء الوزير عنه".
أما رفح مبارك فغرد: "يا وزير التجارة ماهكذا تورد الإبل، أعتقد أسلوبك وتخاطبك مع الجمهور بهذه الطريقة المزرية يندرج في باب [المستوى الهابط ] أليس كذلك يا فخامة الوزير المحترم ؟!".
رد حكومي
وأوضحت إدارة محافظة كركوك في بيان، أن الوزير "دعا المُسوق عدة مرات ولم يسمع النداء له بسبب التزاحم وأحاديث المسوقين وسائقي الشاحنات في نفس الوقت".
وأضاف البيان وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية (نينا): "طلب الوزير الهدوء لكي يسمع كل شخص ويعمل على حل مشكلته مباشرة كونه جاء إلى كركوك بعد تلقيه شكاوى ومناشدات لكي يطلع عليها ميدانيا، ما اضطره إلى أن ينادي بصوت مرتفع".
وأشارت إلى أن "الشخص الذي أثير حوله الفيديو لم يعط مجالا للاستماع لشكواه بسبب استمراره بالتهجم على الدوائر الزراعية".