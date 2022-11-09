وزير الشباب التونسي يثير الجدل بتصريح حول إجبارية ممارسة الرياضة خلال ساعات العمل

أثار وزير الشباب والرياضة التونسي، كمال دقيش، جدلا واسعا بتصريح إعلامي تحدث فيه عن رغبة الوزارة في فرض إجبارية ممارسة الرياضة خلال ساعات العمل.

ونشر روّاد مواقع التواصل الاجتماعي تصريح الوزير، وعلقوا على ماقاله ساخرين من تخصيص وقت للقيام بالرياضة خلال ساعات العمل.

واستنكر عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، عدم توفير ضروريات العمل في الإدارات التونسية، في مقابل الحديث عن ضرورة ممارسة الرياضة.

وقال النقابي، حطاب بن عثمان، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "ممارسة الرياضة في أماكن العمل ...هذا أمر عظيم.. نحن في محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية ومحكمة التعقيب بتونس، ليس لنا مكاتب للعمل ".