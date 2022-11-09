وزير الشباب التونسي يثير الجدل بتصريح حول إجبارية ممارسة الرياضة خلال ساعات العمل
أثار وزير الشباب والرياضة التونسي، كمال دقيش، جدلا واسعا بتصريح إعلامي تحدث فيه عن رغبة الوزارة في فرض إجبارية ممارسة الرياضة خلال ساعات العمل.
ونشر روّاد مواقع التواصل الاجتماعي تصريح الوزير، وعلقوا على ماقاله ساخرين من تخصيص وقت للقيام بالرياضة خلال ساعات العمل.
واستنكر عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، عدم توفير ضروريات العمل في الإدارات التونسية، في مقابل الحديث عن ضرورة ممارسة الرياضة.
وقال النقابي، حطاب بن عثمان، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "ممارسة الرياضة في أماكن العمل ...هذا أمر عظيم.. نحن في محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية ومحكمة التعقيب بتونس، ليس لنا مكاتب للعمل ".
وأضاف حطاب بن عثمان في تدوينته " نحن 4 أشخاص في مكتب واحد وهناك قضاة إلى اليوم ليس لهم مكاتب.. أتذكر أن قاضية لم تجد مكانا لتتمكن من انجاز عملها فاخبرت رئيستها في العمل، التي طلبت منها العمل في المكتبة".
وجاء في تدوينة نشرها سليم عرفاوي، على صفحته بموقع فيسبوك"في ما يخص إجباريّة ممارسة الرّياضة في أماكن العمل...سؤال يطرح نفسه هل أن رياضة الملاكمة مسموح بها؟ ".
وقال الناشط السياسي، مروان تومي، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك " كمال دقيش : نحو اجباريةممارسة الرياضة بمقرات العمل...15 دقيقة ليجتمعوا.. ثم 5 دقائق رياضة وساعة للاستحمام.. انتهت الفترة الصباحية للعمل.. سنتحصل على كأس العالم".
وقالت الناشطة بالمجتمع المدني، نبيلة هميسي، ساخرة من تصريح الوزير " قالوا اجبارية الرياضة في أماكن العمل.. هل يمكن أن أمارس رياضة الملاكمة مع المدير؟ ".