بعد محاكاة "هجوم نووي".. كيم يشرف على اختبار عسكري جديد
أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على تجربة إطلاق صواريخ متعددة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، وذلك بعد أيام قليلة من أول مناورة تحاكي "هجومًا نوويًا".
ونقلت "فرانس برس" عن الوكالة قولها إنّ "خصائص الطيران ومؤشرات التأثير والتركيز" التي تملكها "قذيفة 240 ملم لقاذفة صواريخ متعدّدة" مصنّعة في وحدة الصناعة الدفاعية الجديدة في بيونغ يانغ، "تمّ تقييمها بطريقة مُرضية للغاية" خلال هذا الاختبار.
وأضافت أنّ كيم أكد على "ضرورة تنفيذ خطة إنتاج الذخيرة هذا العام بطريقة نوعية". وقال إنّ قاذفة الصواريخ هذه المجهّزة بـ"تكنولوجيا جديدة ستُحدث تغييرًا إستراتيجيًا في تعزيز القوة المدفعية" لكوريا الشمالية.
وأفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، الثلاثاء، بأنّ كيم جونغ أون أشرف على أول محاكاة لـ"هجوم نووي" في البلاد، ردًا على التدريبات المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
وبعد إجراء عدد قياسي من اختبارات الصواريخ، في العام 2023، نفّذت كوريا الشمالية عدّة عمليات إطلاق صواريخ منذ بداية العام.
وأفاد النظام الكوري الشمالي بأنّه تمّ اختبار صاروخ جديد فرط صوتي متوسّط المدى يعمل بالوقود الصلب في أوائل أبريل.
وفي 19 أبريل، أعلنت بيونغ يانغ عن اختبار "رأس حربي كبير جدًا" مصمّم لصاروخ كروز إستراتيجي.
وتخضع بيونغ يانغ لسلسلة عقوبات فرضتها عليها الأمم المتحدة، في 2006، وشدّدتها مرات عدة لاحقًا، وتحظر بشكل خاص تطوير صواريخ باليستية وأسلحة نووية.