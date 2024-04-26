بعد محاكاة "هجوم نووي".. كيم يشرف على اختبار عسكري جديد

أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على تجربة إطلاق صواريخ متعددة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، وذلك بعد أيام قليلة من أول مناورة تحاكي "هجومًا نوويًا".

ونقلت "فرانس برس" عن الوكالة قولها إنّ "خصائص الطيران ومؤشرات التأثير والتركيز" التي تملكها "قذيفة 240 ملم لقاذفة صواريخ متعدّدة" مصنّعة في وحدة الصناعة الدفاعية الجديدة في بيونغ يانغ، "تمّ تقييمها بطريقة مُرضية للغاية" خلال هذا الاختبار.

وأضافت أنّ كيم أكد على "ضرورة تنفيذ خطة إنتاج الذخيرة هذا العام بطريقة نوعية". وقال إنّ قاذفة الصواريخ هذه المجهّزة بـ"تكنولوجيا جديدة ستُحدث تغييرًا إستراتيجيًا في تعزيز القوة المدفعية" لكوريا الشمالية.