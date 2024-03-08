صحيفة: لا شهية لواشنطن في إنقاذ هايتي من الانهيار

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن هايتي تتأرجح مرة أخرى على شفا الانهيار، وإن واشنطن اليوم "لم تعد لديها الشهية ذاتها للقيام بمهمة إنقاذ"، وذلك بعد مرور 30 عامًا على تدخل الولايات المتحدة لإعادة الرئيس جان برتران أريستيد الذي أطاحت به فوضى عمت البلاد.

وفي العام 1994، هبطت قوة متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة قوامها نحو 25 ألف جندي في هايتي، مدعومة بدعم جوي وحاملتي طائرات لإعادة أريستيد إلى السلطة.

وحسب الصحيفة، فإن أجزاء كبيرة من البلاد باتت تخضع الآن لسيطرة عصابات مدججة بالسلاح، فيما تقطعت السبل برئيس وزرائها في بورتوريكو، حتى بات غير قادر على العودة بعد رحلة لتأمين قوات حفظ السلام في كينيا.