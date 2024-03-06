عصابات هايتي تتسبب بتشريد أكثر من 15 ألف شخص (صور)

أجبرت سلسلة جديدة من أعمال العنف في هايتي هذا الأسبوع، بسبب سعي أحد كبار زعماء العصابات للإطاحة برئيس الوزراء، أكثر من 15 ألف شخص على الفرار من منازلهم، مما فاقم الشعور بالبؤس والفوضى.

وقال نيكولا، الذي يعيش في مخيم وينام في ظروف بائسة: "أجبرتنا عصابات مسلحة على ترك منازلنا ودمروا بيوتنا ونحن الآن مشردون في الشوارع"، بحسب "رويترز".