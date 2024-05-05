المكسيك.. قتيلان في هجوم استهدف مرشحا للانتخابات

قُتل شخصان في ولاية تشياباس جنوب المكسيك، في هجوم استهدف مرشحا للانتخابات البلدية نجا من دون أن يُصاب بأذى، حسبما نقلت "فرانس برس" عن السلطات المحلية أمس السبت.

ووفقا للادعاء العام، استهدف هجوم بإطلاق النار الجمعة خوان غوميز موراليس، وهو مرشح عن حزب "تشياباس يونيدوس" المحلي في بينيميريتو دي لاس أميريكاس، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها حوالى 17 ألف نسمة على الحدود مع غواتيمالا.