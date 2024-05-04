"نهاية مأساوية" لسياح بعد اختفائهم الغامض في المكسيك

قال مكتب المدعي العام في ولاية باخا كاليفورنيا بالمكسيك في بيان، إن السلطات عثرت على ثلاث جثث في موقع؛ إذ وردت تقارير عن فقدان سياح منهم أمريكي وأستراليان.

كان مكتب المدعي العام قد أعلن في وقت سابق، أن الأخوين الأستراليين كالوم وجيك روبنسون (33 و30 عاما) وصديقهما الأمريكي كارتر رود (30 عاما) شوهدوا آخر مرة في 27 أبريل/ نيسان.

ووفق وكالة "رويترز" للأنباء، أن المحققين يواصلون تفتيش المنطقة الوعرة التي عثر فيها على الجثث، بحثا عن أدلة إضافية.

كان الرجال الثلاثة في عطلة لممارسة رياضة ركوب الأمواج بالقرب من مدينة إنسينادا السياحية الشهيرة التي تبعد نحو 90 دقيقة إلى الجنوب من الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وتعد باخا كاليفورنيا واحدة من أكثر الولايات المكسيكية التي ينتشر فيها العنف، لكن إنسينادا تعتبر أكثر أمانا. وتنصح وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها بإعادة النظر في السفر إلى الولاية بسبب ارتفاع معدلات الجريمة والخطف.

ووفق وكالة "فرانس برس"، شوهدت فرق البحث وهي تسحب الجثث الثلاث التي غمرها الطين من حفرة في منحدر مطل على المحيط الهادئ.