مشاكل بوينغ تحرج إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكية

تواجه إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكية انتقادات بسبب "تساهلها الكبير" مع بوينغ، بعد حوادث ومشاكل أثارت المخاوف على سلامة الرحلات الجوية على الطائرات التي تصنعها هذه الشركة، بحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".

وقال التقرير إن "هذه الانتقادات دفعت الهيئة لتعيين المزيد من المفتشين للإشراف على إنتاج الشركة، وإجراء فحص السلامة النهائي لكل طائرة من طراز (737 ماكس)، بعد أن كان موظفو بوينغ يقومون بهذه المهمة".

وبحسب التقرير، ستضطر بوينغ إلى إعادة صيانة 50 طائرة من طراز (737 ماكس)، لم يتم تسليمها، بسبب الثقوب التي تم اكتشافها حديثًا بعد انفجار سدادة باب في الجو على متن طائرة خطوط ألاسكا الجوية.

وأعادت الحادثة الأسئلة القديمة حول مدى فاعلية إدارة الطيران الفيدرالي ونظامها التنظيمي الذي يتسم بعدم التدخل إلى حد كبير في الإشراف على شركة بوينغ، وفق الصحيفة.