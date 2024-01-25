برنامج فحص أمريكي يسمح بتحليق "بوينغ 737 ماكس" مجدداً

أقرت إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية برنامج فحص شامل، يسمح بإعادة تحليق طائرات "بوينغ 737 ماكس" التي أوقفت عقب حادث لطائرة من هذا الطراز تابعة لشركة "آلاسكا إيرلاينز"، وفق ما ذكر مسؤولون.

ومع إعلان الوكالة الأمريكية عن بروتوكولات الفحص المفصلة لطائرة "بوينغ 737 ماكس 9"، أصدرت شركة طيران "يونايتد إيرلاينز" بياناً توقعت فيه عودة طائراتها المتوقفة إلى التحليق اعتباراً من الأحد.

وقال توبي إنكفيست كبير مسؤولي العمليات في شركة يونايتد: "سنعيد كل طائرة من طراز ماكس 9 إلى الخدمة بمجرد اكتمال عملية التدقيق الشاملة هذه".

ويعد إعلان إدارة الطيران الفدرالية خطوة مهمة، إثر وقفها 171 طائرة من طراز "ماكس 9" رداً على حادث 5 كانون الثاني/يناير، الذي تعرضت له طائرة "بوينغ 737 ماكس 9" تابعة لشركة "آلاسكا إيرلاينز".

وطائرات "737 ماكس" الممنوعة من التحليق تتمتع بالتكوين نفسه الذي تتمتع به طائرة شركة "آلاسكا"، التي انفصل لوح عن جسمها، عرّض الركاب للهواء؛ ما استدعى هبوطاً اضطرارياً.