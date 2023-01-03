صحف عالمية: هجوم أوكراني جريء.. وأجندة "مثقلة" لبايدن بالعام الجديد

هجوم أوكراني "جريء".. و"فشل" عسكري لروسيا

اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن الهجوم الأوكراني "الجريء" الذي استهدف القوات الروسية وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 63 جنديًّا بمنطقة قرب دونيتسك الشرقية، "ضربة قاتلة تفضح الفشل العسكري لدى موسكو"؛ ما دفع الصقور الروس إلى اتهام جيشهم بعدم الكفاءة.

وذكرت الصحيفة أنه في واحدة من أكثر الهجمات دموية حتى الآن على القوات الروسية، استخدم الأوكرانيون صواريخ أمريكية الصنع من طراز "هيمارس" لقتل العشرات - وربما المئات - من الجنود الروس؛ ما يبرز مدى أهمية الصواريخ المتطورة لـ"تمكين كييف من إلحاق أكبر ضرر ممكن في صفوف العدو".

وقالت الصحيفة إنه بالرغم من أن هذه الادعاءات لا يمكن التحقق منها بشكل مستقل، إلا أن الهجوم يمثل واحدة من أسوأ الخسائر الروسية في الحرب، وإحراجًا كبيرًا للرئيس، فلاديمير بوتين، الذي تعهد مرارًا وتكرارًا بتصحيح الأخطاء الكارثية ونقاط الضعف في قواته المسلحة التي فضحتها ساحات المعركة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدونين الروس المؤيدين للحرب وبعض المسؤولين الحكوميين قد أدانوا الحادث، قائلين إن "الكارثة نتجت عن أخطاء الجيش المتكررة والمكلفة"، بما في ذلك السماح للجنود باستخدام الهواتف المحمولة التي يمكن للأوكرانيين تعقبها لمعرفة تمركزهم.

وأضافت الصحيفة أن بعض المشرعين المؤيدين للحرب قد طالبوا بإجراء تحقيق، قائلة إنه على سبيل المثال، دعا سيرجي ميرونوف، زعيم حزب مؤيد للكرملين في البرلمان، إلى محاكمة جميع المسؤولين العسكريين، قائلاً: "من الواضح أن أجهزة الاستخبارات أو أنظمة الدفاع الجوي تعمل بشكل صحيح".