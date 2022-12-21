بايدن يستقبل زيلينسكي في البيت الأبيض

وكانت الناطقة باسم الرئاسة الأمريكية كارين جان-بيار أعلنت، في بيان، أن زيارة زيلينسكي تؤكد أن الولايات المتحدة ستدعم أوكرانيا "طالما اقتضت الضرورة".

من جانبه، قال الكرملين، الأربعاء، إن شحنات أسلحة أمريكية جديدة إلى أوكرانيا لن تؤدي سوى إلى "تفاقم" النزاع مع روسيا.