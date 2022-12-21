بايدن يستقبل زيلينسكي في البيت الأبيض

بايدن يستقبل زيلينسكي في البيت الأبيض

فريق التحرير
فريق التحرير

استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الأربعاء، عند مدخل البيت الابيض، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في أول زيارة يقوم بها الأخير للخارج منذ بدء الحرب في بلاده.

ووقف زيلينسكي الى جانب جيل وجو بايدن مرتديا سترة عسكرية لالتقاط صور لهم.

وسيجري الرئيسان محادثات ثنائية قبل ان يعقدا مؤتمرا صحافيا مشتركا.

وأبلغ بايدن زيلينسكي أن الأوكرانيين "يواصلون إثارة إعجاب العالم"، مضيفا أن الولايات المتحدة تؤيد "سلاما عادلا" لأوكرانيا.

وتعهد الرئيس الأمريكي بـ"مواصلة تعزيز قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها".

من جانبه أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن "امتنانه من أعماق القلب" للدعم الأمريكي لبلاده.

واستبق وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن الزيارة بالإعلان أن "رزمة المساعدة اليوم تشمل للمرة الأولى منظومة باتريوت للدفاع الجوي القادرة على إسقاط صواريخ عابرة للقارات وصواريخ بالستية قصيرة المدى وطائرات تحلق على علو يتجاوز بشكل واضح قدرة المنظومات الدفاعية التي تم تسليمها إلى الآن".

بايدن يستقبل زيلينسكي في البيت الأبيض
طائرة مجهزة بأنظمة دفاعية.. كواليس رحلة زيلينسكي إلى واشنطن

وكانت الناطقة باسم الرئاسة الأمريكية كارين جان-بيار أعلنت، في بيان، أن زيارة زيلينسكي تؤكد أن الولايات المتحدة ستدعم أوكرانيا "طالما اقتضت الضرورة".

من جانبه، قال الكرملين، الأربعاء، إن شحنات أسلحة أمريكية جديدة إلى أوكرانيا لن تؤدي سوى إلى "تفاقم" النزاع مع روسيا.

بايدن يستقبل زيلينسكي في البيت الأبيض
الولايات المتحدة تعلن تزويد أوكرانيا بمنظومة باتريوت

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن "كل هذا يؤدي بالتأكيد إلى تفاقم النزاع ولا يبشر بالخير لأوكرانيا"، في إشارة إلى شحنات أسلحة جديدة إلى كييف.

أمريكا

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