بوتين: روسيا لم تتحدث أبدًا عن استخدام الأسلحة النووية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن بلاده لم تتحدث قط عن استخدام الأسلحة النووية، وأن كييف لديها تقنيات تسمح لها بصنع "قنبلة قذرة" وتفجيرها في أوكرانيا، وفقًا لوكالة "رويترز".

وقال بوتين إن الغربيين، بمن فيهم ليز تراس رئيسة وزراء بريطانيا السابقة، انخرطوا في "ابتزاز روسيا نوويًا" ورفض مزاعم أن القوات الروسية هاجمت محطة زابوريجيا للطاقة النووية، الواقعة في أرض تحت سيطرة روسيا جنوب أوكرانيا.

كما قال بوتين إن عقيدة روسيا العسكرية عقيدة دفاعية فحسب، رافضًا مزاعم أن روسيا ستستخدم الأسلحة النووية في أوكرانيا.

وأضاف بوتين أن روسيا مستعدة لإعادة بدء المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن الرقابة على الأسلحة النووية، ولكن لم يأتِ ردٌ من واشنطن على مقترحات موسكو بعقد محادثات حيال "الاستقرار الإستراتيجي".

وفي سياق متصل، طالب بوتين الوكالة الدولية للطاقة الذرية التوجه إلى أوكرانيا "في أسرع وقت"، متهمًا كييف بمحو أدلة عن تحضيرها "قنبلة قذرة"، بحسب "فرانس برس".

وقال أمام منتدى "فالداي" للحوار في موسكو: "تريد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تأتي، نحن مع ذلك، في أسرع وقت وعلى أوسع نطاق ممكن، لأننا نعلم أن السلطات في كييف تبذل ما في وسعها لتغطية آثار هذه الاستعدادات".