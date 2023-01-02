عودة مطار دمشق الدولي للخدمة بعد تعرضه لقصف إسرائيلي
أعلنت وزارة النقل السورية، اليوم الاثنين، عن عودة مطار دمشق الدولي للخدمة واستئناف الرحلات الجوية اعتباراً من الساعة التاسعة صباح اليوم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا".
وقالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إن "كوادرها، بالتعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية، أزالت الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي منذ ساعات الفجر وجرت المباشرة بالإصلاح، ووضع المطار في الخدمة مع استمرار عمليات الإصلاح في المواقع الأخرى المتضررة".
وطلبت الوزارة "من النواقل الوطنية ترتيب مواعيد رحلاتها الجوية عبر المطار، اعتبارا من اليوم الساعة التاسعة صباحا وتقديم الخدمات للمسافرين كالمعتاد".
وكان مطار دمشق الدولي خرج عن الخدمة خلال الساعات الماضية، جراء غارات جوية إسرائيلية استهدفه ومحيطه برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا، فجر الاثنين.
وأسفر الهجوم عن مقتل عسكريين اثنين، وإصابة آخرين، ووقوع بعض الخسائر المادية، بحسب "سانا".