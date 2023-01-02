حاكم كييف يحذر من هجمات بطائرات مسيرة وانطلاق صفارات الإنذار في شرق أوكرانيا

حذر حاكم منطقة كييف في ساعة متأخرة من مساء الأحد من تعرض المنطقة لهجمات بطائرات مسيرة، في الوقت الذي انطلقت فيه صفارات الإنذار في أنحاء العاصمة وشرق أوكرانيا.

وقال الحاكم أوليكسي كوليبا على تطبيق المراسلة تيليغرام "تم إعلان حالة التأهب من الغارات الجوية في المنطقة.. ثمة تهديد بهجوم بطائرات (مسيرة إيرانية الصنع) طراز شاهد".