القائد الأعلى لأفغانستان يحذّر عناصر طالبان من شن هجمات في الخارج‎

حذّر القائد الأعلى لأفغانستان هبة الله أخوند زاده، عناصر طالبان من شن هجمات في الخارج، وفق ما ذكر وزير الدفاع محمد يعقوب مجاهد.

يأتي ذلك، بعد أيام على إعلان باكستان عن تورّط أفغان في سلسلة هجمات انتحارية شهدتها البلاد.

وقال مجاهد في خطاب موجّه إلى عناصر قوى الأمن الأفغانية بثّه التلفزيون الرسمي، السبت، إن "القتال خارج حدود أفغانستان لا يعد جهادًا بل حربًا منعها أخوند زاده.

ونقل مجاهد عن أخوند زاده قوله: "إذا سافر شخص من أفغانستان بهدف الجهاد، فلن يعتبر ذلك جهادًا، إذا منع الأمير المجاهدين من التوجّه لخوض معركة، وقاموا بذلك بجميع الأحوال، فيسمى ما يقومون به حربًا لا جهادًا".

تأتي التصريحات بعدما ذكرت إسلام أباد بأن المسلحين الذين يقفون وراء سلسلة هجمات انتحارية في باكستان يتلقون مساعدة من "مواطنين أفغان" عبر الحدود، بعد أيام على تفجير دام وقع قرب الحدود المشتركة بين البلدين وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه.