هل تنجح زيارة سوليفان لإسرائيل باحتواء التوتر بين إدارة بايدن وحكومة نتنياهو؟

شتهدد عدة قضايا بإشعال الخلاف بين الحكومة الإسرائيلية التي يقودها بنيامين نتنياهو وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في ظل التقاريرالعبرية التي تتحدث عن سلوك حكومة نتنياهو مسارا تصادميا مع إدارة بايدن.

ومن القضايا البارزة التي تعتبر مثارا للخلاف بين إدارة بايدن وحكومة نتنياهو، الحرب الروسية الأوكرانية، والملف النووي الإيراني، والتعامل الإسرائيلي مع السلطة الفلسطينية، والعلاقات الإسرائيلية مع الصين وروسيا، إضافة للإصلاحات القضائية التي تعتزم كتلة اليمين تمريرها بالكنيست.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الزيارة المرتقبة لمستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، المقررة منتصف الشهر الجاري، والتي تعتبر مهمة لتل أبيب وواشنطن، والتي حال نجاحها ستتم دعوة نتنياهو للقاء الرئيس الأمريكي.

وتباينت آراء المحللين السياسيين حول إمكانية نجاح زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي في احتواء التوتر بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وسط ترجيحات بأن تشهد العلاقة بينهما خلافات متعددة خلال فترة ولاية حكومة نتنياهو.