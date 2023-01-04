إسرائيل.. تناقض في تصريحات نتنياهو ووزير خارجيته بشأن حرب أوكرانيا

فتح الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد، إيلي كوهين، ونظيره الروسي سيرغي لافروف، الباب أمام تساؤلات بشأن السياسات التي ستتبعها حكومة بنيامين نتنياهو إزاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، الأربعاء، أن اتصالًا هاتفيًا أجراه وزير خارجية إسرائيل بنظيره الروسي، أمس الثلاثاء، "بناءً على طلب روسي".

وأشارت إلى أن "الاتصال جاء بعد تصريحات مثيرة سابقة أطلقها الوزير الإسرائيلي، تعقيبًا على الحرب المستمرة، منذ شباط/ فبراير 2022".

وبحسب موقع "نيوز إسرائيل"، وغيره من وسائل الإعلام العبرية، كان كوهين قد تطرق للحرب الروسية الأوكرانية في وقت سابق، وطالب الإسرائيليين بـ "الصمت قدر الإمكان" فيما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

نتنياهو بدوره أجرى اتصالًا هاتفيًا، الليلة الماضية، بالرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، حمل على النقيض، تنديدًا بالحرب الروسية على أوكرانيا.

وكانت الحكومة السابقة، برئاسة يائير لابيد، قد اتبعت سياسية واضحة إزاء هذه الحرب، وأعلنت "رفضها للغزو الروسي واستعدادها لتقديم مساعدات إنسانية وطبية للأوكرانيين"، إلا أنها امتنعت عن تزويد القوات الأوكرانية بأسلحة هجومية.