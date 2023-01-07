آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

وردد المتظاهرون هتافات ضد سياسات ورموز الحكومة الإسرائيلية، معتبرين أنها تمثل إيذاء لجميع مواطني إسرائيل، واتهموا وزراء في حكومة نتنياهو بالتحريض ضد الإسرائيليين، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية.

ونقلت الصحيفة عن ممثلين لتجمعات دعت للمظاهرة قولهم إن هدفها إيصال رسالة للحكومة بأن الانقلاب الخطير سيواجه مقاومة مدنية غير مسبوقة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يحضر العديد من أعضاء الكنيست إلى مظاهرات أخرى ستشهدها تل أبيب في وقت لاحق.

ومن بين المشاركين في الفعاليات الاحتجاجية ضد حكومة نتنياهو، رئيس حزب العمل ميراف ميخائيلي، وعضوا الكنيست نعمة لازمي وجلعاد كريب من الحزب نفسه، ورئيس القائمة العربية المشتركة أيمن عودة، والوزيرة السابقة تسيبي ليفني لإلقاء خطاب.

وقالت حركة "نقف معا" إحدى منظمي التظاهرة، إن "العناصر المتطرفة والخطيرة في الحكومة الجديدة تخطط بالفعل لإيذاء جميع الإسرائيليين، وتستخدم التمييز العنصري ضد المواطنين العرب، وقطع الميزانيات الاجتماعية".