آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو
تظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء السبت، وسط مدينة تل أبيب ضد سياسات الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، خاصة تلك المتعلقة بالإصلاحات القضائية التي أعلنها وزير العدل الجديد.
وردد المتظاهرون هتافات ضد سياسات ورموز الحكومة الإسرائيلية، معتبرين أنها تمثل إيذاء لجميع مواطني إسرائيل، واتهموا وزراء في حكومة نتنياهو بالتحريض ضد الإسرائيليين، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية.
ونقلت الصحيفة عن ممثلين لتجمعات دعت للمظاهرة قولهم إن هدفها إيصال رسالة للحكومة بأن الانقلاب الخطير سيواجه مقاومة مدنية غير مسبوقة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يحضر العديد من أعضاء الكنيست إلى مظاهرات أخرى ستشهدها تل أبيب في وقت لاحق.
ومن بين المشاركين في الفعاليات الاحتجاجية ضد حكومة نتنياهو، رئيس حزب العمل ميراف ميخائيلي، وعضوا الكنيست نعمة لازمي وجلعاد كريب من الحزب نفسه، ورئيس القائمة العربية المشتركة أيمن عودة، والوزيرة السابقة تسيبي ليفني لإلقاء خطاب.
وقالت حركة "نقف معا" إحدى منظمي التظاهرة، إن "العناصر المتطرفة والخطيرة في الحكومة الجديدة تخطط بالفعل لإيذاء جميع الإسرائيليين، وتستخدم التمييز العنصري ضد المواطنين العرب، وقطع الميزانيات الاجتماعية".
وأعلن وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، خطته المتعلقة بالإصلاحات في النظام القضائي، التي ينوي العمل مع كتلة اليمين في الكنيست التي يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على تمريرها بموجب عدد من القوانين.
ووصف الإعلام العبري، خطة الوزير الإسرائيلي بـ "الثورة القانونية"، واعتبرها أكبر تغيير دراماتيكي في إسرائيل، في حين تعارضها كتلة اليسار وترى أنها تأتي ضمن مساعي نتنياهو لإنهاء أزمة محاكمته بقضايا الفساد.
وأكد زعيم المعارضة الإسرائيلية في الكنيست، يائير لابيد، رفض كتلة اليسار خطة ليفين، قائلاً: "المعارضة لن تقاتل فقط بكل طريقة ممكنة ضد إجراءاته؛ بل وستعمل على إلغائها في اليوم الأول لعودتها للسلطة".
وأضاف لابيد، في تغريدة على حسابه الرسمي بـ "تويتر": "أعلن مقدماً أننا سنلغي تلك القوانين في أول يوم نعود فيه للسلطة، وعلى من يقوم بثورة أحادية الجانب على نظام الحكم في إسرائيل أن يعلم أننا لسنا ملزمين بذلك بأي شكل من الأشكال".