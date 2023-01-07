تقرير: حكومة نتنياهو دخلت لمسار الصدام مع الإدارة الأمريكية

وتابع أنه مر أكثر من أسبوع بقليل على تشكيل حكومة نتنياهو رسميًا، إلا أن تلك الحكومة "أصابت إدارة جو بايدن بالصداع"، وأن ثمة اعتقادا بأن اقتحام الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، الذي يتولى حقيبة الأمن القومي، للحرم القدسي الشريف أخيرًا "ينذر بتحركات أخرى استفزازية".

غضب أمريكي

وأكد الموقع أن حالة من الغضب تنتاب دبلوماسيين أمريكيين عقب تلك الزيارة، وأن المخاوف الأمريكية تطال أيضًا ملف التوسعات الهائلة في بناء المستوطنات اليهودية بالضفة الغربية.

ولا يقتصر الأمر على ملف الوضع الراهن بالقدس وبناء المستوطنات؛ إذ يشدد الدبلوماسيون الأمريكيون على حكومة نتنياهو بعدم قطع خطوات نحو التقارب مع روسيا، ويحذرونها من سد الآفاق بشأن القضية الفلسطينية.

وأوضح الموقع أن الإجراءات العقابية التي اتخذتها حكومة نتنياهو بحق السلطة الفلسطينية، ردًا على تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يطالب محكمة العدل الدولية بالنظر في مسألة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، تتعارض بدورها مع الخطوات الأمريكية نحو التقارب مع رام الله وتعزيز العلاقات مع السلطة، وإزالة آثار السياسات التي اتبعتها إدارة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.