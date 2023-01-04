بن غفير يبدأ "الاستفزازات" باقتحام الأقصى.. وبوتين يلجأ لـ"الشفافية" لكسب دعم الروس

خطوة "استفزازية" تنذر بحرب دموية

نددت أبرز الصحف الغربية باقتحام بن غفير المسجد الأقصى وزيارة الحرم القدسي، صباح أمس الثلاثاء، في قرار وصفته بـ"الاستفزازي" الذي ينذر بحرب دموية جديدة مع الفلسطينيين.

وقالت صحيفة "التايمز" البريطانية في افتتاحيتها، إن إضفاء "الطابع الرسمي" على زيارة بن غفير يعد تصعيدًا غير مسبوق تقريبًا، كما إنه ينذر بمزيد من العنف واستخدام القوة المفرطة من قبل قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين "دون حساب"، وذلك بعدما تعهد الوزير المتطرف بعدم خضوع جنوده لأي مساءلة قانونية.

وأشارت الصحيفة إلى أن زيارة بن غفير، التي جلبت إدانات عربية وأمريكية واسعة، جاءت على الرغم من التحذيرات الفلسطينية من أن وجوده قد يؤدي إلى رد فعل عنيف.

ووصفت وزارة الخارجية الفلسطينية الزيارة بأنها "استفزاز غير مسبوق"، مضيفة أن "اقتحام بن غفير للمسجد يشكل تهديدًا خطيرًا للاستقرار في المنطقة".

كما أدانت الصحيفة "صمت" رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إزاء استفزازات بن غفير. وقالت إنه على الرغم من أنه دعا إلى منع بن غفير من الذهاب هناك، إلا أنه مجبر على "التزام الصمت" لأنه يحتاج دعم حلفائه اليمينيين المتطرفين.

في سياق متصل، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن استفزاز بن غفير يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الصراع المتصاعد بالفعل مع الفلسطينيين وتوتر العلاقات مع العالم العربي الأوسع.

وأشارت الصحيفة إلى أن زيارة أرئيل شارون، زعيم المعارضة آنذاك، إلى الموقع عام 2000 قد أشعلت سنوات القتال في الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

وقالت إنه في الآونة الأخيرة، اندلعت المواجهات بسبب الرحلات التي قام بها نواب إسرائيليون يمينيون إلى الموقع.