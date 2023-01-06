حكومة نتنياهو تبحث "معاقبة السلطة".. والفلسطينيون يلوحون بـ"مقاطعة كاملة"

وأفادت القناة "13" العبرية، أنه "خلال جلسة الكابينيت الأمنية، ناقش الوزراء فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية، وتم عرض سيناريوهات للعقوبات".

وأوضحت: "يتمثل الأول، بفرض عقوبات شخصية تطال قيادة السلطة الفلسطينية، أما السيناريو الثاني، فيتمثل، بفرض عقوبات اقتصادية تطال الشعب الفلسطيني".

واستطردت بالقول إن "المنظومة الأمنية عارضت فرض العقوبات التي تؤثر بشكل مباشر على المواطنين، فيما أيدت فرض عقوبات على القيادة التي روجت لهذه الخطوة".

وأشار مصدر أمني إسرائيلي إلى أنه "حتى لو اختارت إسرائيل اتخاذ خطوة العقوبات ضد المسؤولين بالسلطة، فسيكون ذلك بطريقة محسوبة"، بحسب القناة.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، وافقت الأمم المتحدة على قرار فلسطيني ضد إسرائيل، والذي يطلب رأي محكمة العدل الدولية في لاهاي القانوني، في استمرار "الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية".

وصوتت 87 دولة لصالح اقتراح طلب رأي قانوني من محكمة العدل الدولية حول "ماهية الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية"، فيما عارضت المقترح 26 دولة، وامتنعت "53" دولة أخرى عن التصويت.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن القرار لن يكون ملزماً للحكومة الإسرائيلية. وقال: "الشعب اليهودي ليس محتلاً لأرضه ولا محتلاً لعاصمته الأبدية القدس، ولن يشوه أي قرار من الأمم المتحدة هذه الحقيقة التاريخية".

وأضاف: "لقد أجريت محادثات في الأيام الأخيرة مع زعماء العالم الذين غيروا تصويتهم".