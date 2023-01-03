ما تداعيات اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى؟

وبحسب المحللين، فإن التوتر الأمني سيظل مقتصرًا على الضفة الغربية، ولن يمتد إلى قطاع غزة، مستبعدين إمكانية اندلاع مواجهة عسكرية جديدة بين الجيش الإسرائيلي والفصائل المسلحة بالقطاع، إلا في حالة تكرار بن غفير اقتحامه للأقصى.

واقتحم وزير الأمني القومي الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، الأقصى على الرغم من إعلانه عن تأجيل الموعد عقب محادثة جرت بينه وبين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفق ما أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وقالت الصحيفة إن "بن غفير وصل بشكل غير متوقع للحرم القدسي، برفقة حراس الأمن الإسرائيلي والشرطة"، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان على علم بنوايا بن غفير بشكل مسبق.

ملامح انتفاضة

ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر في غزة، رياض العيلة، أن "الوضع الحالي يظهر ملامح انتفاضة فلسطينية ثالثة، خاصة في ظل السياسات المتوقعة للحكومة الإسرائيلية الجديدة التي يقودها زعماء اليمين المتطرف".