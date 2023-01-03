فلسطين تقرر التوجه لمجلس الأمن بعد اقتحام بن غفير للحرم القدسي

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، التوجه لمجلس الأمن الدولي، في أول ردٍ رسمي من السلطة الفلسطينية على اقتحام وزيرالأمن القومي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن: "الرئيس عباس، قرر تكليف بعثة فلسطين في نيويورك بالولايات المتحدة، بالتحرك الفوري في الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإدانة ووقف الاعتداءات على المسجد الأقصى".