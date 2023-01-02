بعد تسلمه وزارة الأمن القومي.. بن غفير يعلن نيته اقتحام المسجد الأقصى

أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، نيته اقتحام المسجد الأقصى لأول مرة منذ توليه المنصب.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، أبلغ الشرطة الإسرائيلية أنه ينوي "اقتحام المسجد الأقصى في الأيام المقبلة".

وأوضحت الصحيفة أنه للمرة الأولى منذ أن أدى اليمين الدستورية كوزير، يفكر بن غفير "باقتحام الأقصى وأداء الصلوات هناك".