بن غفير: سأعمل على شرعنة الاستيطان وتغيير تعليمات إطلاق النار على الفلسطينيين

أعلن إيتمار بن غفير الذي سيتولى منصب حقيبة الأمن الداخلي الإسرائيلي في الحكومة الإسرائيلية المقبلة، برئاسة بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، نيته، تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى الشريف، وشرعنة المزيد من البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، وتغيير سياسة إطلاق النار تجاه الفلسطينيين.



وقال بن غفير، في تصريحات أدلى بها لقناة "كان:" الرسمية العبرية، إنه: "سيعمل كل شيء من أجل تغيير السياسات العنصرية الإسرائيلية في المسجد الأقصى"، وذلك رداً على سؤال هل سيسمح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى.



كما تعهد بن غفير، بأنه سيعمل على تغيير تعليمات إطلاق النار تجاه الفلسطينيين، مشيراً إلى أن التعليمات الحالية الموجهة للجنود الإسرائيليين "غبية".



وأوضح في تصريحاته، أن "كل من يحمل ويلقي زجاجة مولوتوف من الفلسطينيين يجب أن يُطلق عليه الرصاص"، حتى لو لم يلقيها على الجيش الإسرائيلي.



وأضاف: "بصفتي سأكون وزيراً للأمن القومي ففي غضون أشهر قليلة سنشهد تحسناً وتغيراً في شرعنة البؤر الاستيطانية، وسنحقق في هذا الملف عدة نتائج".



وأشار إلى أنه سيعمل على فحص تمرير قانون في الكنيست الإسرائيلي، يُتيح بموجبه ترحيل عوائل منفذي العمليات الفلسطينية ضد الأهداف الإسرائيلية.