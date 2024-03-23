روسيا والإرهاب.. تاريخ من الهجمات "الكبيرة" خلال ربع قرن
يعدّ الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له العاصمة الروسية موسكو، الجمعة، واحداً من أسوأ الهجمات الإرهابية التي شهدتها موسكو خلال السنوات القليلة الماضية.
وفي حصيلة مرشحة للزيادة، لقي 62 شخصاً على الأقل حتفهم وأصيب 145 آخرين، بعد أن فتح مسلحون يرتدون ملابس مموهة النار من أسلحة آلية في قاعة للحفلات الموسيقية بالقرب من موسكو.
ونشرت "رويترز" قائمة بالهجمات الكبيرة التي وقعت داخل روسيا في الخمسة والعشرين عاماً الماضية:
عام 1999
قنابل تدمر مباني سكنية في موسكو وبويناكسك وفولجودونسك وتقتل أكثر من 200 شخص. وموسكو توجه أصابع الاتهام إلى الشيشان الذين يلقون بالمسؤولية على أجهزة المخابرات الروسية.
8 أغسطس آب 2000
أدى انفجار قنبلة إلى مقتل 13 شخصا وإصابة 90 في نفق مزدحم بموسكو.
5 ديسمبر 2003
انفجار في قطار للركاب خارج محطة يسينتوكي في جنوب روسيا ومقتل 46 شخصا وإصابة 160.
23-26 أكتوبر 2002
متمردون شيشان"يحتجزون 700 شخص في مسرح بموسكو. والقوات الروسية تقتحم المبنى وتستخدم الغاز لإخراج المهاجمين. ومقتل 41 "متمردا" لكن يموت معهم 129 رهينة أيضا، كثيرون منهم نتيجة استنشاق الغاز.
6 فبراير 2004
أدى تفجير انتحاري إلى مقتل 39 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 100 آخرين في قطار أنفاق في موسكو، في هجوم اتهمت الشرطة الانفصاليين الشيشان بتنفيذه.
24 أغسطس 2004
انتحاريات يفجرن طائرتي ركاب روسيتين في وقت واحد تقريبا مما أسفر عن مقتل 90 شخصا. طائرة من طراز تو-134 كانت متجهة إلى فولجوجراد تسقط جنوبي موسكو. وبعد لحظات، تتحطم طائرة من طراز تو-154 كانت متجهة إلى سوتشي بالقرب من مدينة روستوف.
1-3 سبتمبر 2004
مقتل أكثر من 300 رهينة، نصفهم من الأطفال، في مدرسة بمدينة بيسلان في أوسيتيا الشمالية بعد أن استولى عليها "متمردون" يطالبون باستقلال الشيشان وإنهاء الحرب هناك على الفور. ولقي كثيرون حتفهم أثناء اقتحام المدرسة.
21 أغسطس 2006
أسفر انفجار قنبلة عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 50 آخرين في سوق بضواحي موسكو.
27 نوفمبر 2009
انفجار قنبلة يخرج قطار نيفسكي إكسبرس بين موسكو وسان بطرسبرج عن مساره وكان على متنه نحو 700 شخص. ولقي 26 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب 100. وأعلن "المتمردون الشيشان" مسؤوليتهم.
29 مارس 2010
انفجاران على الأقل في محطات قطارات أنفاق موسكو في ساعة الذروة ومقتل 40 شخصا.
24 يناير 2011
مقتل أكثر من 30 شخصا وإصابة نحو 130 آخرين في تفجير انتحاري في مطار دوموديدوفو بموسكو.
29-30 ديسمبر 2013
قتل مفجران انتحاريان 34 شخصا في هجمات على محطة للسكك الحديدية وحافلة في مدينة فولجوجراد الروسية قبل أقل من شهرين من بدء دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2014 في سوتشي.
3 أبريل 2017
مقتل 16 شخصاً، من بينهم المشتبه في ارتكابه الجريمة بعد وقوع انفجار في عربة قطار أنفاق في مدينة سان بطرسبرج.