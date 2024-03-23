روسيا والإرهاب.. تاريخ من الهجمات "الكبيرة" خلال ربع قرن‎

يعدّ الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له العاصمة الروسية موسكو، الجمعة، واحداً من أسوأ الهجمات الإرهابية التي شهدتها موسكو خلال السنوات القليلة الماضية.

وفي حصيلة مرشحة للزيادة، لقي 62 شخصاً على الأقل حتفهم وأصيب ‭145‬ آخرين، بعد أن فتح مسلحون يرتدون ملابس مموهة النار من أسلحة آلية في قاعة للحفلات الموسيقية بالقرب من موسكو‭.

ونشرت "رويترز" قائمة بالهجمات الكبيرة التي وقعت داخل روسيا في الخمسة والعشرين عاماً الماضية: