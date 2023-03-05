صحيفة: أسلحة محظور بيعها تُنقل بشكل دوري لأذربيجان عبر مطار اسرائيلي

كشف تحقيق أجرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أنه على مدار السنوات السبع الماضية، هبطت 92 رحلة شحن جوية تابعة لشركة سيلك واي ""Silk Way Airlines الأذرية في قاعدة "عوفدا" الجوية الإسرائيلية، وقالت إن تلك القاعدة هي الوحيدة في إسرائيل التي يمكن من خلالها نقل المواد المتفجرة إلى الداخل والخارج.

ونشرت الصحيفة تحقيقاً، اليوم الأحد، تطرق إلى التحالف الاستراتيجي بين إسرائيل وأذربيجان على مدى العقدين الماضيين، ولفت إلى أن إسرائيل تبيع أسلحة للدولة السوفيتية السابقة بمليارات الدولارات.

فأذربيجان تبيع النفط لإسرائيل، وهذا مكنها من امتلاك موطئ قدم على أراضيها؛ لتستخدمه منطلقًا للوصول إلى إيران، الواقعة على حدودها الجنوبية، حسبما أفادت الصحيفة الإسرائيلية.

وأضافت أن أذربيجان سمحت لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" بإنشاء فرع أمامي لمراقبة ما يحدث في إيران، وجهزت مطارًا يهدف إلى مساعدة إسرائيل، حال قررت مهاجمة المواقع النووية الإيرانية.