اختار الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان، الخميس، وزير الخارجية الأسبق محمد جواد ظريف ليشغل منصب نائب الرئيس للشؤون الاستراتيجية، وفق ما كشفت عنه وكالة "إرنا" الرسمية.

ونقلت الوكالة عن بزشكيان قوله لظريف في كتاب تعيينه: "أنت مسؤول عن مراقبة أبرز التطورات الوطنية والدولية وكذلك مدى النجاح في تحقيق أهداف الدستور، وإبلاغي بذلك".

وظريف الذي تولى حقيبة الخارجية بين العامين 2013 و2021 في عهد الرئيس الأسبق المعتدل حسن روحاني كان قريباً من الإصلاحيين لكن من دون أن يكون منتمياً لأيّ جناح.

وكان ظريف شخصية بارزة في الحملة الانتخابية لبزشكيان، وقد أدى دوراً رئيسياً في فوز الرئيس الجديد، وفق ما أوردته وكالة "فرانس برس".

وظريف هو مهندس الاتّفاق النووي الذي أبرمته إيران في 2015 مع المجتمع الدولي بهدف تخفيف العقوبات المفروضة عليها مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

لكنّ الاتفاق بدأ في الانهيار في 2018، عندما انسحبت منه الولايات المتّحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب الذي أعاد فرض عقوبات على إيران.

وخلال حملته الانتخابية، دعا بزشكيان إلى جعل إيران أكثر انفتاحاً على العالم من أجل إخراجها من "العزلة" ووعد بإحياء الاتفاق لرفع العقوبات.