الشرطة الألمانية تداهم مركزًا مرتبطا بإيران للاشتباه في دعمه "حزب الله"

قالت وزارة الداخلية الألمانية اليوم الخميس، إن الشرطة نفذت مداهمات في وقت مبكر من اليوم في 7 ولايات بدافع الاشتباه في دعم المركز الإسلامي في هامبورج لميليشيات حزب الله في لبنان.

وتأتي الخطوة في وقت حرج خاصة بالنسبة لليهود في ألمانيا بعد هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول والرد الإسرائيلي بالهجوم على غزة، ومنذ اندلاع الصراع تتخذ السلطات الألمانية إجراءات صارمة ضد الجماعات المؤيدة للفلسطينيين.

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر: "أريد أن أوضح أننا نتحرك ضد الإسلاميين، وليس ضد دين أو دولة أخرى".

وأضافت: "لكن المشهد الإسلامي نصب أعيننا".

وفتشت السلطات أكثر من 50 عقارا مرتبطا بالمركز، الذي يرتبط بعلاقات قوية مع إيران ويُشتبه في أن أنشطته تنتهك النظام الدستوري في ألمانيا.