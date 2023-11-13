"لوموند": حرب غزة تعيد ألمانيا لمسؤوليتها التاريخية تجاه إسرائيل

تناولت صحيفة "لوموند" الفرنسية في تقرير لها اليوم الإثنين، مسؤولية ألمانيا التاريخية وموقفها الحالي في دعم إسرائيل في ظل الصراع مع حماس، مشيرة إلى أنه ومنذ بدء الحرب، "أكدت برلين التزامها بأمن إسرائيل، والذي ينبع من المسؤولية التاريخية عن المحرقة".

واعتبرت الصحيفة "أن زيادة المساعدات العسكرية وعقود تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، يعد ترجمة لهذا الالتزام، كما يمثل تحولا ملحوظا في السياسة الألمانية".

نائب المستشار الألماني روبرت هابيك، شدد وفق ما ذكرت "لوموند"، على العلاقة الخاصة مع إسرائيل القائمة على المسؤولية التاريخية، معترفًا بوعد ما بعد المحرقة بحماية اليهود، حيث سلط هابيك الضوء على تجدد الأعمال المعادية للسامية في ألمانيا والحاجة إلى ضمان حرية وسلامة الجاليات اليهودية، وحظي خطابه بتصفيق حار، مع الاعتراف بأهمية المسؤولية التاريخية تجاه إسرائيل في تشكيل المواقف الحالية لبلاده.