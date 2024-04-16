واشنطن تعلن استهداف أكثر من 500 فرد وكيان مرتبطة بـ "إرهاب إيران"

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الثلاثاء، إن أمريكا ستستخدم العقوبات وتعمل مع الحلفاء لمواصلة عرقلة أنشطة إيران الخبيثة والمزعزعة للاستقرار.

وأضافت أن الوزارة استهدفت أكثر من 500 فرد وكيان على صلة بالإرهاب الذي تمارسه إيران ووكلاؤها منذ 2021.

وشددت وزيرة الخزانة على أن أفعال إيران تهدد الاستقرار في الشرق الأوسط وقد تتسبب في تداعيات اقتصادية.

في المقابل، نقلت وكالة "أنباء الطلبة" الإيرانية عن الرئيس إبراهيم رئيسي قوله لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الثلاثاء إن رد إيران سيكون قاسيا على أي تحرك يستهدف مصالحها.

وأضاف رئيسي لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "نعلن بشكل قاطع أن أصغر عمل ضد المصالح الإيرانية سيقابل بالتأكيد برد قاس وواسع النطاق ومؤلم ضد أي مرتكب له".