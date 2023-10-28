كيف تواجه هونغ كونغ هجرة سكانها وانخفاض مواليدها؟

تواجه حكومة هونغ كونغ هجرة مواطنيها وانخفاضا في معدلات المواليد، عبر تقديم دعم مالي من أجل التشجيع على إنجاب الأطفال، وفقًا لما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، فقدت مدينة هونغ كونغ جاذبيتها لدى بعض سكانها، فقد تضررت بسبب القواعد الصارمة التي تم تطبيقها خلال جائحة "كورونا"، وكذلك بسبب المخاوف من النفوذ السياسي المتزايد لبكين، والمنافسة من سنغافورة وأماكن أخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن المواطنين الذين يختارون البقاء في هونغ كونغ، يفضلون على نحو متزايد عدم إنجاب الأطفال، ولا سيما أن مُعدّل الخصوبة في المدينة هو الأدنى على مستوى العالم.