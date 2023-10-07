أرقام صادمة حول عمالة الأطفال في المكسيك
ينخرط 3.7 مليون طفل ومراهق تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عامًا، بعمالة الأطفال في المكسيك، وفق ما أفاد تقرير المسح الوطني لعمالة الأطفال، الذي أجراه المعهد الوطني المكسيكي للإحصاء.
وبحسب التقرير، فإن "هذا الرقم أعلى بنسبة 1.7 نقطة مئوية عما تم تسجيله في 2019، مما يعني أن عمالة الأطفال ارتفعت بشكل كبير بعد جائحة كوفيد-19 في المكسيك، حيث يمثل الـ 3.7 مليون قاصر الناشطين اقتصاديًا، 13.1% من مجموع السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عامًا".
وأشار إلى أنه "من بين 2.1 مليون طفل ومراهق يقومون بأنشطة غير قانونية، كان 1.1 مليون منهم يعملون في قطاعات اقتصادية ذات أنشطة خطيرة مثل الزراعة والبناء والتعدين والصناعة الكيميائية وغيرها، بينما قام 1.1 مليون آخرين بأنشطة أثرت على صحتهم ونموهم، مثل حمل الأشياء الثقيلة".
ولفت التقرير إلى "جانب آخر تم تقييمه يتمثل بعدد القاصرين العاملين الذين يذهبون أيضًا إلى المدرسة. حيث ظهر أن ما لا يقل عن 1.3 مليون، أي 60.1%، التحقوا بالمدارس، في حين أن 0.9 مليون، 39.9%، لم يحضروا الفصول الدراسية".