أرقام صادمة حول عمالة الأطفال في المكسيك

ينخرط 3.7 مليون طفل ومراهق تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عامًا، بعمالة الأطفال في المكسيك، وفق ما أفاد تقرير المسح الوطني لعمالة الأطفال، الذي أجراه المعهد الوطني المكسيكي للإحصاء.

وبحسب التقرير، فإن "هذا الرقم أعلى بنسبة 1.7 نقطة مئوية عما تم تسجيله في 2019، مما يعني أن عمالة الأطفال ارتفعت بشكل كبير بعد جائحة كوفيد-19 في المكسيك، حيث يمثل الـ 3.7 مليون قاصر الناشطين اقتصاديًا، 13.1% من مجموع السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عامًا".