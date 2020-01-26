الحكومة العراقية تعلق على سقوط صواريخ داخل حرم السفارة الأمريكية

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال القائد العام للقوات المسلحة في العراق، عادل عبدالمهدي، يوم الأحد، سقوط عدد من صواريخ الكاتيوشا داخل حرم السفارة الأمريكية.

وقال عبدالمهدي في بيان له: ”مرة أخرى يتكرر العدوان على بعثة دبلوماسية أجنبية، بسقوط عدد من صواريخ كاتيوشا داخل حرم السفارة الأمريكية“.

واستهجن ”استمرار تلك الأعمال المدانة والخارجة عن القانون والتي تضعف الدولة وتمس بسيادتها وبحرمة البعثات الدبلوماسية الموجودة على أرضها“.

ووجه عبدالمهدي قوات بلده بـ“الانتشار والبحث والتحري لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات، واعتقال من أطلق هذه الصواريخ لينال جزاءه أمام القضاء“.

وأشار إلى أن ”استمرار هذا التصرف الانفرادي اللامسؤول والذي يحمّل البلاد كلها تبعاته وتداعياته الخطيرة يؤدي إلى الإضرار بالمصالح العليا للبلد وعلاقاته بأصدقائه“.

من جانبه، استنكر رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، يوم الأحد، الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها السفارة الأمريكية وسط بغداد، معتبرًا أن ”هذه الحوادث وأمثالها تسيء للدولة العراقية“.

وقال الحلبوسي في بيان له إن ”القصف الصاروخي المتكرر الذي تتعرض له السفارة الأمريكية وسط بغداد أمر مرفوض، وتصرف يسيء لسمعة العراق ويضعف الدولة ويمس بسيادتها، فضلا عن أنه عمل يتنافى مع الأعراف والاتفاقيات الدولية“.

وحذر رئيس البرلمان العراقي من أن ”استمرار هذه الاعتداءات من دون رادع يضر بالمصالح العليا للعراق وبعلاقاته الدبلوماسية مع أصدقائه، وتحمِّله تداعيات خطيرة لا بدّ من تجنبها في هذه الظروف“، مشددا على ”رفضه لأن يكون العراق طرف في أي صراع، أو ساحة لتصفية الحسابات الدولية“.

وأضاف الحلبوسي ان ”أي اعتداء على أي ممثلية أجنبية يعد اعتداء على كيان الدولة العراقية وهيبتها، وعلى الأجهزة الامنية أن تأخذ دورها بملاحقة الخارجين عن القانون والكشف عن الجهات التي تقوم بهذه الاعتداءات“، مجددا دعوته إلى ”الحكومة بالالتزام بتعهداتها القانونية في حماية مقار البعثات الدبلوماسية“.

وتعرضت السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء، ذات التحصين الأمني المشدد وسط العاصمة العراقية بغداد، في وقت سابق من اليوم الأحد، الى القصف بعدد من الصواريخ.

وهذا الهجوم هو الخامس من نوعه الذي تتعرض له السفارة الأمريكية الموجودة في المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد، بعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني.