مقتل شابة عراقية بقصف المنطقة الخضراء

لقيت فتاة عراقية وشقيقها حتفهما، فجر الاثنين، في العاصمة بغداد، إثر القصف الأخير على المنطقة الخضراء.

وذكرت وسائل إعلام محلية وشهود عيان أن أحد الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء في منطقة الجادرية مساء الأحد، سقط قرب منزل ذوي هنادي، الأمر الذي أدى إلى مقتلها وشقيقها.

وبحسب شهود عيان، فإن الدفاع المدني فشل في إنقاذ الضحايا بعد وصولهم إلى المنزل.

وسقطت مساء الأحد، 6 صواريخ كاتيوشا على بغداد، 3 منها على المنطقة الخضراء الشديدة التحصين و3 أخرى على منطقة الجادرية المجاورة، في حين قالت مصادر أمنية إن 6 أشخاص أصيبوا إثر القصف، بحسب ”رويترز“.

ومنذ مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، تصاعدت حدة الهجمات ضد القواعد الأميركية، في مدينتي بغداد وصلاح الدين، فضلا عن تعرض المنطقة الخضراء لقصف متكرر.