مجلس النواب العراقي يقر تشكيل مفوضية انتخابات جديدة من القضاة‎

صوّت مجلس النواب العراقي مساء اليوم الخميس، على تشكيل مفوضية انتخابات جديدة من القضاة، وإلغاء المفوضية السابقة، وذلك استجابة لمطالب المحتجين في مختلف المحافظات العراقية.

وقال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي خلال مؤتمر صحفي، إن “ آلية اختيار القضاة لمجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، ستكون شفافة“، مؤكدًا أنه ”تم حل مجلس المفوضية الحالي ونُقِل المديرون العامون خارج المفوضية، وسيتم اختيار أربعة مدراء عامين فقط“.

وأضاف الحلبوسي، أن ”تشكيل المفوضية الجديدة، وإنهاء المفوضية السابقة، يأتي لإضفاء المزيد من الموثوقية على العملية الانتخابية في العراق، ومنح المواطنين الثقة بأن أصواتهم ستكون في مأمن“.

ولفت إلى أن ”القوى السياسية تجتمع بشكل متواصل لإقرار قانون الانتخابات، وسيتم تشريعه بشكل منصف“، فيما لفت إلى أن ”الأسبوع القادم سيتم التصويت على قانون الانتخابات“.

وواجهت مفوضية الانتخابات الحالية، اتهامات واسعة بالتلاعب والتزوير في انتخابات مجلس النواب التي جرت العام الماضي، وأثارت حينها موجة من الجدل والغضب الشعبي، خاصة مع احتراق صناديق الاقتراع في أحد مخازن العاصمة بغداد.

وتضمن القانون الجديد حذف وتعديل على فقرات عديدة من القانون السابق، من بينها تحديد أعضاء مجلس المفوضين بـ(9) أعضاء يتكونون من (7) قضاة ومستشارَين اثنين، يتم اختيارهم بقرعة ينظمها مجلس القضاء الاتحادي.

ويطالب المحتجون في ساحات التظاهر العراقية، بتغيير مفوضية الانتخابات، وتشريع قانون جديد يسمح بوصول المستقلين والكفاءات إلى قبة المجلس، دون الاقتصار على الأحزاب الكبيرة الحاكمة.