العراق.. سقوط صواريخ قرب السفارة الأمريكية

سقط عدد من الصواريخ قرب السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء، ذات التحصين الأمني المشدد وسط العاصمة العراقية بغداد.

وقالت مصادر أمنية عراقية لـ“إرم نيوز“، إن ”عددا من الصواريخ سقطت، مساء اليوم، قرب السفارة الأمريكية في بغداد، دون أي أضرار مادية أو بشرية، فيما أطلقت السفارة صافرات الإنذار“.

وأضافت المصادر أن ”طائرات أمريكية حلقت في سماء بغداد، بعد عملية القصف، من أجل المراقبة والتأمين وتحديد المنطقة، التي أطلقت منها الصواريخ“.

وأوعز رئيس حكومة تسيير الأعمال، عادل عبدالمهدي، في وقت سابق، بفتح تحقيق بشأن استهداف السفارة الأمريكية، بالصواريخ.

وهذا الهجوم هو الخامس من نوعه الذي تتعرض له السفارة الأمريكية الموجودة في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين في بغداد، بعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني.