حقوق الإنسان العراقية: مقتل 12 متظاهرا في يومين

قالت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، اليوم الأحد، إن 12 متظاهرا لقوا حتفهم كما أصيب 230 آخرون من المتظاهرين وأفراد الأمن خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة والنخبة السياسية الحاكمة في اليومين الماضيين.

وذكرت المفوضية في البيان، أنها وثقت مقتل 9 متظاهرين في بغداد، و3 في ذي قار (جنوب).

وأشارت إلى إصابة 230 من المتظاهرين وأفراد الأمن، 118 منهم في بغداد، و78 في ذي قار، و34 في محافظة البصرة، إضافة إلى اعتقال 89 متظاهرا من قبل قوات الأمن في محافظتي بغداد والبصرة.

ودعت المفوضية ”الأطراف كافة إلى وقف أي شكل من أشكال العنف وضبط النفس والحفاظ على سلمية التظاهرات والابتعاد عن أي تصادم يؤدي إلى سقوط ضحايا والتعاون بغية حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة“.

وشددت على ”إيقاف الانتهاكات لحقوق الإنسان، والتي تؤدي إلى تقييد حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي“.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة مناهضة للحكومة والنخبة السياسية الحاكمة، منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق منظمة العفو الدولية وتصريحات للرئيس العراقي برهم صالح.