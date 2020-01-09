تشاووش أوغلو يبحث مع عادل عبدالمهدي تطورات المنطقة

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التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في العاصمة بغداد. وجرى لقاء تشاووش أوغلو وعبد المهدي، بشكل مغلق في مقر الحكومة ببغداد، بحضور وفدي البلدين. وكتب تشاووش أوغلو في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”نحن في بغداد لمناقشة علاقاتنا مع العراق الشقيق، والتطورات الإقليمية“. ومن المنتظر أن يلتقي…