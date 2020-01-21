السفارة الأمريكية في ليبيا تدعو لاستئناف عمليات النفط ”فورا“

أعربت السفارة الأمريكية في ليبيا اليوم الثلاثاء عن ”قلق عميق“ من أن يتسبب وقف عمليات النفط في ليبيا بتفاقم حالة الطوارئ الإنسانية بالبلاد، مطالبة باستئنافها ”على الفور“.

وقالت السفارة عبر حسابها في ”تويتر“: ”نشعر بقلق عميق من أن إيقاف عمليات المؤسسة الوطنية للنفط قد يهدد بتفاقم حالة الطوارئ الإنسانية في ليبيا والتسبب في مزيد من المعاناة غير الضرورية للشعب الليبي“.

وشددت على أنه“يجب أن تُستأنف عمليات المؤسسة الوطنية للنفط على الفور“.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، يوم الاثنين، حالة القوة القاهرة على تحميلات الخام من حقلي الشرارة والفيل النفطيين؛ وفق ما أفادت وثيقة أُرسلت إلى متعاملين اطلعت عليها ”رويترز“.

وقالت الوثيقة إن ”أفرادا تحت إشراف حرس المنشآت النفطية أغلقوا خطوط أنابيب تربط حقل الشرارة بمرفأ الزاوية النفطي وحقل الفيل بمرفأ مليتة“.