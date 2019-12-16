منافس نتنياهو على زعامة ”الليكود“: حل الدولتين مجرد ”وهم“

هاجم جدعون ساعر عضو حزب ”الليكود“ ومنافس بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته، على زعامة الحزب، ”حل الدولتين“ مع الفلسطينيين، واصفًا إياه بـ“الوهم“.

وقال ساعر في تصريح نقلته صحيفة ”يدعوت أحرونوت“ العبرية، يوم الإثنين، إنه ”في جميع أنحاء العالم يقولون إن حل الدولتين يظل طريقًا إلى اتفاق. يجب أن أخبركم – هذا ليس موقفًا يساعد أي شخص؛ لأن هذا الحل ليس حلًا حقًا. إنه وهم الدولتين. وهم فشل لمدة 81 عامًا“.

وزعم ساعر أن ”المفاوضات بدأت عندما كان باراك وأولمرت ونتنياهو رؤساء وزراء، لكن الفلسطينيين لم يتمكنوا قط من الاتفاق على حل وسط، حتى عندما قدمت لهم عروض سخية“.

وزعم أن ”نتنياهو قدم تنازلات لا نهاية لها للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وشارك في وهم حل الدولتين عن طريق التفاوض مع الفلسطينيين“.

وحول رؤيته للحل السياسي للصراع، قال إن ”الحل هو سياسي ينص على منح الفلسطينيين حكمًا ذاتيًا متربطًا مع الأردن، وإقامة حلف اقتصادي بين إسرائيل والفلسطينيين والأردن”.

وشدد منافس نتنياهو على أنه ”لن تكون هناك دولة أخرى مُستقلة غير إسرائيل، بين النهر والبحر“.

وأطلق ساعر، حملته الانتخابية، قبل الانتخابات الداخلية لرئاسة الحزب بعشرة أيام، وحصد تأييدًا واسعًا في الحزب على حساب نتنياهو.