الأردن.. نبش قبر إمام أسبق للحرمين ومفتي بلاد الشام بحثًا عن الكنوز (صور)

تعرض قبر الشيخ عوض الهامي التميمي شمال الأردن، الذي كان مفتيًا لبلاد الشام في أوائل القرن العشرين، وقبر الشيخ خليل التميمي، للنبش من قبل مجهولين، بحثًا عن الدفائن والكنوز.

واستنكرت عشيرة بني تميم وورثة الشيخين المرحومين، العمل التخريبي الذي طال قبريهما، مطالبين الجهات الأمنية بملاحقة المعتدين واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وقال الشيخ عبدالكريم التميمي، يوم الأحد، ”إنهم تفاجأوا بتعرض قبري الشيخين عوض وخليل التميمي للتحطيم والنبش في الليل، رغم وجودهما على أرض وقفية وسط مدينة إربد“.

وأشار إلى أن الشيخ عوض التميمي توفي عام 1927، وهو من خريجي الأزهر الشريف، وعمل مفتيًا لبلاد الشام في أوائل القرن الماضي، وهو أول قاض شرعي في محافظة إربد، كما وعمل إمامًا للحرمين المكي والنبوي“.

وأوضح أن ”الشيخ عوض التميمي كان أوصى بدفنه بجوار أستاذه وشقيقه الشيخ خليل الهامي التميمي، الذي كان أوقف أراضي في مدينة إربد، قبل أكثر من 100 عام، تصل مساحتها إلى عشرات الدونمات“.

في حين أكد مدير مديرية أوقاف إربد الدكتور رائد جروان، أن المديرية رصدت مخصصات لرفع السور المحيط بالقبرين داخل موقف السيارات، بعد أن بدأت في ترميم ”الخراب“، الذي أحدثه المعتدون على القبرين، وإحاطتهما بالأسلاك الشائكة، لمنع تكرار الاعتداء.

فيما أكد مصدر أمني، أن شرطة البحث الجنائي والأمن الوقائي، فتحت تحقيقًا بالحادثة، للتوصل إلى المعتدين على القبرين.